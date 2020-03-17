Департамент статистики приостанавливает применение принудительных денежных взысканий

”Со своей стороны мы хотим подчеркнуть, что именно получаемые от предъявителей данные помогут нам оценить и фактическое влияние нынешнего кризиса. Одновременно обращаемся ко всем с просьбой упорядочить свои данные в Регистре народонаселения, поскольку только корректная информация поможет получить реальную картину о ситуации в Эстонии, на основе которой мы сможем строить планы на будущее. В нынешней ситуации чрезвычайного положения верные данные имеют очень важное значение в том числе для того, чтобы выйти на контакт с гражданами, а также для планирования дальнейших действий”, — прокомментировал генеральный директор Департамента статистики Март Мяги.

Основной задачей Департамента статистики является предоставление достоверной и объективной информации о происходящем в Эстонии и с этой целью проводится сбор данных от предприятий, из других баз данных и от физических лиц. С нынешнего года базы данных используются для получения необходимых сведений почти в половине вопросников, однако часть данных следует предоставлять самим предприятиям и учреждениям, поскольку для производства статистики необходима также информация, которой в базах данных нет.

Согласно Закону о государственной статистике, предоставление данных является обязательным, поскольку отражающая происходящие в обществе процессы статистика необходима как для управления государством, так и при составлении программ развития предприятий и вынесении руководящих решений. Производить достоверную статистику возможно только на основе качественных данных, поэтому у предприятий, имеющих обязанность по предоставлению данных, в производстве статистике очень важная роль.