30.06.2020, 10:10
Департамент статистики открыл в Facebook страницу на русском языке
Нам приятно сообщить, что теперь Департамент статистики будет информировать о результатах статистических работ и в русскоязычных социальных сетях.
Нам приятно сообщить, что теперь Департамент статистики будет информировать о результатах статистических работ и в русскоязычных социальных сетях.
Для этого мы открыли в Facebook страницу ”Департамент статистики в Эстонии”. Основная цель этого решения — сделать государственную статистику более доступной и для русскоязычных жителей Эстонии.
На странице Департамента статистики в Facebook мы будем делиться последними новостями и интересными фактами о ситуации и тенденциях в окружающей среде, социальной сфере, по вопросам, касающимся населения и экономики Эстонии.
Ознакомиться со страницей и начать отслеживать ее содержание можно ЗДЕСЬ.
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