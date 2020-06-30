Департамент статистики открыл в Facebook страницу на русском языке

Для этого мы открыли в Facebook страницу ”Департамент статистики в Эстонии”. Основная цель этого решения — сделать государственную статистику более доступной и для русскоязычных жителей Эстонии.

На странице Департамента статистики в Facebook мы будем делиться последними новостями и интересными фактами о ситуации и тенденциях в окружающей среде, социальной сфере, по вопросам, касающимся населения и экономики Эстонии.

Ознакомиться со страницей и начать отслеживать ее содержание можно ЗДЕСЬ.