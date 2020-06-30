30.06.2020, 10:10

Департамент статистики открыл в Facebook страницу на русском языке


EST
Statistikaameti pressikonverents 04.07.17
фото иллюстративноеFoto: Raido Vint

Нам приятно сообщить, что теперь Департамент статистики будет информировать о результатах статистических работ и в русскоязычных социальных сетях.

Для этого мы открыли в Facebook страницу ”Департамент статистики в Эстонии”. Основная цель этого решения — сделать государственную статистику более доступной и для русскоязычных жителей Эстонии.

На странице Департамента статистики в Facebook мы будем делиться последними новостями и интересными фактами о ситуации и тенденциях в окружающей среде, социальной сфере, по вопросам, касающимся населения и экономики Эстонии.

Ознакомиться со страницей и начать отслеживать ее содержание можно ЗДЕСЬ.

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