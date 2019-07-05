Департамент статистики: на изменение индекса потребительских цен в июне больше всего повлияли продукты питания и транспорт

По сравнению с июнем 2018 года товары подорожали на 1,8% и услуги — на 3,5%. Административно регулируемые цены на товары и услуги выросли по сравнению с июнем прошлого года на 0,8% и нерегулируемые цены — на 2,9%.

В сравнении с июнем 2018 года более всего на индекс потребительских цен повлиял рост цен на продукты питания и безалкогольные напитки, что составило около 30% от общего роста. Три четверти этого составили подорожавшие на 26% овощи. Значительное влияние на изменение индекса потребительских цен оказали также подорожавшие по сравнению с годичной давностью на 29,4% путешествия и расходы на жилье (твердое топливо подорожало на 14,6%, трубопроводный газ — на 11,3% и аренда жилья — на 7,3%). По сравнению с июнем прошлого года бензин был на 1% дешевле, а дизельное топливо — на 0,5% дороже. Среди продуктов питания за этот же период наиболее подорожали картофель (66%), свежие овощи (32%) и рис (12%), а свежая рыба подешевела (на 12%).

В июне, по сравнению с маем, более всего на индекс потребительских цен оказал влияние транспорт — бензин подешевел на 3,2% и дизельное топливо на 2,6%. Наиболее значительное влияние на изменение индекса оказал также рост цен на путешествия (13,9%) и услуги размещения (12,5%), а также удорожание свежих фруктов (6,5%).