Департамент статистики: количество увольнений по инициативе работодателя резко возросло

Общее число вакансий (вакантных и занятых должностей) составило 608 175, и наибольшей по-прежнему остается доля вакансий в обрабатывающей промышленности, торговле и образовании. Вакантных должностей больше всего было в образовании (1405), в сфере государственного управления и обороны (1084), а также в сфере здравоохранения и социальных услуг (1035).

По словам аналитика Департамента статистики Арго Таркиайнена, доля вакантных должностей в общей совокупности вакансий составила 1,3%. ”Из всех вакантных должностей 47% было в публичном секторе. Наиболее высоким показатель вакантных должностей был в сфере государственного управления и обороны (2,7%), а самым низким — в горнодобывающей промышленности (0,5%)”, — сказал он.

Большинство вакансий находилось в Харьюском уезде (74%), в том числе в Таллинне (64%). Далее следуют Тартуский (7,6%) и Ида-Вируский уезд (5,3%). Наиболее высокой доля вакантных должностей была в Харьюском (1,6%), Ида-Вируском и Выруском уездах (1,2%), а самой низкой — в Хийуском и Саареском уездах (0,3%).

Оборот рабочей силы, харатеризующий ее передвижение (общее число работников в результате приема на работу и увольнения), уменьшился по сравнению со вторым кварталом прошлого года на 23%. ”По количеству как принятых на работу, так и уволившихся лидировали сферы оптовой и розничной торговли, обрабатывающей промышленности и строительства. По инициативе работодателя во втором квартале были уволены 12 493 работника, что на 131% больше, чем в этом же квартале прошлого года”, — добавил Таркиайнен.