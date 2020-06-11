Департамент статистики: количество проданных средств защиты растений увеличилось на 17%

Среди поступивших в продажу средств защиты растений 70% составили средства защиты от сорняков, 14% — противогрибковые средства, 10% — регуляторы роста и 4% — средства борьбы с насекомыми. Увеличились продажи средств защиты от сорняков и в некоторой степени — средств от насекомых и регуляторов роста. Объемы продаж противогрибковых средств уменьшились.

По словам аналитика Департамента статистики Свена Петерсона, наиболее продаваемыми средствами защиты растений несколько лет были различные средства борьбы с сорняками. ”В прошлом году была продана 531 тонна средств защиты от сорняков, что почти на четверть больше, чем в 2018 году. Однако объемы их продаж не достигли уровня объемов 2016 года, когда было продано 604 тонны”, — добавил Петерсон.

В сравнении с другими государствами Европейского союза объемы продаваемых в Эстонии средств защиты растений относительно маленькие. Так, например, в 2018 году из трех важнейших групп средств защиты растений во Франции было продано 79 000 тонн, в Испании — 61 000 тонна и в Германии — 42 000 тонны. В то же время в Эстонии этих трех категорий продуктов в 2019 году было продано 607 тонн всего. Если сравнивать количество продаваемых средств защиты растений в расчете на используемую площадь сельскохозяйственной земли, то в 2018 году на Кипре их было продано 9 кг, на Мальте — 8 кг, в Нидерландах — 4 кг, а в Эстонии в 2019 году — 0,7 кг на гектар.

Помимо сельского хозяйства, средства защиты растений используются также в лесном хозяйстве, в деревообработке, для содержания в порядке обочин дорог и железнодорожного полотна, на спортивных и игровых площадках и в парках. Определенные средства защиты растений можно также приобрести для использования в собственном саду.

График: Департамент статистики

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