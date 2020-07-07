Департамент статистики: индекс потребительских цен снова растет

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Виктории Трасанов, по сравнению с маем на индекс потребительских цен больше всего повлиял рост цен в 13,2% на электричество, поступающее в дома. ”Существенное влияние оказало также повышение индекса образования и детских учреждений, что обусловлено решением местных самоуправлений после окончания чрезвычайного положения снова ввести плату за место в детских садах. Помимо этого, перестали действовать льготы на местный транспорт, установленные на время чрезвычайного положения, которые с подорожанием бензина на 3,2% привели к большему числу факторов, влияющих на транспорт”, — объяснила Трасанов.

По сравнению с июнем прошлого года, большее влияние на индекс потребительских цен оказало снижение цен на моторное топливо: дизельное топливо подешевело на 25% и бензин — на 12,5%. Значительно повлияли на изменение индекса и жилищные услуги, поскольку по сравнению с прошлым годом подешевело электричество, поступающее в дома, и арендная плата на 7,6% и 11,7% соответственно. Падение цен на услуги размещения составило приблизительно 30%. Противоположным образом больше всего повлияло на индекс подорожание продуктов питания и безалкогольных напитков. Основную часть этого влияния составил рост цен на фрукты (22%), а также мясо и мясные продукты (7,5%). Из продуктов питания, в то же самое время, сильнее всего подешевели картофель (38%) и свежие овощи (19%), а подорожали свежие фрукты и ягоды (27%).

Административно регулируемые цены на товары и услуги снизились по сравнению с июнем прошлого года на 7,5%, и нерегулируемые цены выросли на 0,8%.

Таблица: Департамент статистики