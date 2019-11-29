Департамент статистики: экономический рост держится на прежнем уровне

Откорректированный посезонно и по числу рабочих дней ВВП увеличился в сравнении с предыдущим кварталом на 1,0%. По сравнению с третьим кварталом 2018 года этот показатель вырос на 4,1%.

Второй квартал подряд наибольший вклад в рост экономики вносит отрасль информации и связи. Вклад в экономический рост показывает, в каком объеме рост добавочной стоимости в данной отрасли повлиял на рост ВВП. Значительный вклад внесли также отрасли сельского, лесного и рыбного хозяйств, профессиональной, научной и технической деятельности, оптовой и розничной торговли, обрабатывающей промышленности, а также транспорт и складское хозяйство.

Последний раз сельское хозяйство оказывало столь сильное влияние на рост экономики во втором квартале 2018 года. Преимущественно тормозила экономический рост отрасль электроснабжения, подачи газа, пара и воздушного кондиционирования. Негативное влияние на рост экономики оказало также и строительство.

Внутренний спрос вырос на 3,9% и был обусловлен прежде всего ростом инвестирования на 8,1%. Инвестиции увеличились почти во всех сферах деятельности, за исключением правительственного сектора. Частное потребление в третьем квартале увеличилось на 1,2%.

Экспорт товаров и услуг увеличился на 7%. Экспорт товаров вырос на 8,6% за счет вывоза изделий из древесины, моторно-транспортных средств, прицепов и полуприцепов, а также продукции сельского и отхотничьего хозяйств. Экспорт услуг вырос на 4,2% за счет продаж компьютерных услуг.

Импорт товаров и услуг увеличился на 4,4%. Импорт товаров вырос на 5,4% за счет ввоза моторно-транспортных средств, прицепов и полуприцепов. Импорт услуг увеличился на 1,7%.