Департамент шоссейных дорог заключил с Nordecon договор на строительство дорожной развязки Вяо

”Перекресток Вяо — один из наиболее загруженных перекрестков Эстонии, который в сутки пересекает приблизительно 49 000 автомобилей. На сегодняшний день он исчерпал свою пропускную способность, — заметил руководитель строительного сектора северного региона Департамента шоссейных дорог Янар Тюкк. — Наша цель — увеличить пропускную способность одной из самых нагруженных дорожных развязок и сделать ее безопасной для участников дорожного движения”.

”Из направлений, окружающих Таллинн, восточная сторона до сих пор ждала приведения в порядок. Безусловно, многим знакомы неудобства при пересечении Петербури теэ при выезде с Лаагна теэ и Таллиннской окружной дороги, — сказала член правления Nordecon AS Андо Воогма. — Как строителю и участнику дорожного движения, мне очень приятно, что мы можем уже к концу 2021 года существенно увеличить комфорт и безопасность этой дорожной развязки с ключевой значимостью”.

На разноуровневой дорожной развязке Вяо строится зона перекрестка, где шоссе Таллинн–Нарва вместо нынешнего перекрестка со светофором переводится на масштабное решение перекрестка с круговым движением. Движение по дороге Петербури теэ в направлениях Таллинн–Нарва и Нарва–Таллинн переносится на другой уровень, возводя для этого четыре виадука над строящимся круговым перекрестком.

Помимо Петербури теэ строительство затронет также 600 м Таллиннской окружной дороги и 800 м дороги на улице Раху теэ. Во время строительства сносится здание трамвайного депо в начале улицы Раху теэ. Помимо участка четерехполосной дороги запланировано строительство трех километров дорожек для пешеходов и велосипедистов, четырех пешеходных туннелей и парковки для грузовых и туристических автомобилей. На перекрестке будут использоваться современные средства мониторинга и управления движением, такие как дорожные знаки с изменяющейся информацией, информационные табло и т. д.

На краю шоссе Таллинн–Нарва и Таллиннской окружной дороги со стороны реки Пирита появится смарт-парковка для грузовых автомобилей. Установленные здесь информационные табло будут передавать водителям информацию, например, о необходимом времени, чтобы доехать до порта, что позволит вовремя выехать и в свою очередь уменьшит заторы в портовой зоне.