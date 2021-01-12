Департамент проверил автозаправки. Самая точная оказалась в Маарду

В декабре 2020 года департамент проверил 100 заправочных автоматов на 50 случайно выбранных заправках по всей Эстонии. Измерение точности заправочных автоматов измерялось по топливу E10 (95-й бензин) и B7 (дизель). Проверка точности измерений прошла по двум контрольным объемам — по минимальному объему, который может выдать автомат (2 или 5 литров, в зависимости от заправки), а также 50 литров.

”Результаты контрольных замеров показали, что заправочные автоматы находятся в хорошем техническом состоянии,” — заметил советник технического отдела Департамента защиты прав потребителей и технического надзора Прийт Пошлин. ”К сожалению, нашлись и такие автоматы, которые измеряли объем топлива не в пользу клиентов при проверке по минимальному объему, однако, когда те же автоматы прошли проверку на 50 литров, то отклонение оказалось, наоборот, в пользу клиентов. В среднем, из 100 проверенных автоматов, отклонение происходило скорее в пользу клиентов. В ходе проверки не нашлось ни одного автомата, который бы измерял объем топлива со слишком большим отклонением.”

На пятидесяти заправочных станциях, случайно выбранных департаментом, контрольные измерения были выполнены Эстонским центральным метрологическим управлением AS Metrosert. По логистическим причинам заправки, расположенные на островах, и заправочные автоматы, проверенные AS Metrosert в целях обеспечения независимости исследования, были исключены из случайной выборки.

Автомат, который вошел в выборку и больше всего ошибся в пользу клиента, находится в Тарту, а автомат, находящийся в Маарду, показал наиболее точные результаты.

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