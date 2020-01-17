Департамент предупреждает жителей Эстонии: по Центральной Европе распространяется птичий грипп

Как сообщает департамент, этот вид гриппа крайне заразен.

”Сейчас мы видим, что очаги гриппа находятся в Центральной Европе. Если распространение гриппа не удастся предотвратить, то весной с перелетными птицами грипп может оказаться и в Эстонии”, — сказала представитель департамента Хеле-Май Саммель.

Она отметила, что в случае вспышки устанавливается карантин, в результате чего все больные птицы и особи с подозрением на болезнь уничтожаются. Вся ситуация неблагоприятно сказывается на экономике. По ее словам очень важно, что все занимающиеся птицеводством лица, в том числе те, кто делает это в качестве хобби, исполняли требования по биобезопасности.

Департамент просит жителей Эстонии, которые оказываются в названных выше странах, не посещать местные фермы и не привозить в Эстонию птиц и продукты птицеводства (мясо, яйца и прочее). В случае, если контакт с птицами все же произошел, перед возвращением в Эстонию следует выстирать и продезинфицировать одежду и обувь.