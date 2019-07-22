Департамент предупреждает об опасном детском шезлонге и стуле

Так, опасность может представлять детских шезлонг Stokke Steps Bouncer, Newborn Set (произведен в период с февраля 2014 по 21 декабря 2018), если его использовать совместно со стулом для кормления Stokke Steps.

Отмечается, что проблемы могут возникнуть при креплении шезлонга к стулу: даже если индикатор горит зеленым, шезлонг может упасть.

Использование шезлонга отдельно неопасно. Потребители могут проверить степень риска своего товара по ссылке https://reclamations.stokke.com/stepsbouncer. Там же имеются указания относительно дальнейших шагов.

Также признаны небезопасными детские стулья Stokke Tripp Trapp (произведенные с октября 2018), ремни безопасности которых могут после стирки или съема неправильно функционировать. Безопасность товара можно проверить по ссылке https://reclamations.stokke.com/newbornupgrade.