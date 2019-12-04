Департамент объясняет, как нужно платить налоги, если работник и работодатель — частные лица

Комментирует заведующая отделом налогов Налогово-таможенного департамента Эвелин Лийвамяги:

Если работодатель — частное лицо нанимает себе работника — частное лицо, он должен зарегистрировать работника в регистре трудовой занятости, а также задекларировать сделанные работнику выплаты и уплатить налоги. В случае трудовых отношений работодатель обязан платить социальный налог и удерживать подоходный налог. На нашем сайте подробнее написано, каковы обязанности работодателя — частного лица.

Если речь идет об обязательственно-правовом оказании услуги (договоре поручения), в случае которого работник — самостоятельный поставщик услуги, тогда обязанность уплаты подоходного налога возникает у самого работника, а социальный налог тогда тоже должен уплатить работодатель, а также удержать платеж обязательной накопительной пенсии.

Следовательно — в случае отношений работодателя — частного лица и работника — частного лица обязанность уплаты налогов лежит на работодателе.