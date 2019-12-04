Департамент объясняет, как нужно платить налоги, если работник и работодатель — частные лица

Во вторник на первом чтении законопроекта о II пенсионной ступени Мартин Хельме рассказал историю о строителе, который предложил ему услугу, но который, очевидно, никогда в своей жизни не платил налоги. Хельме подчеркнул, что уплата налогов и заполнение налоговой декларации — обязанность работника, в качестве его работодателя не нужно отвечать за это. Налоговый департамент не может прокомментировать конкретный случай, но объясняет, как на самом деле происходит уплата налогов в такой ситуации.
Если работодатель — частное лицо нанимает себе работника — частное лицо, он должен зарегистрировать работника в регистре трудовой занятости, а также задекларировать сделанные работнику выплаты и уплатить налоги. В случае трудовых отношений работодатель обязан платить социальный налог и удерживать подоходный налог. На нашем сайте подробнее написано, каковы обязанности работодателя — частного лица.
Если речь идет об обязательственно-правовом оказании услуги (договоре поручения), в случае которого работник — самостоятельный поставщик услуги, тогда обязанность уплаты подоходного налога возникает у самого работника, а социальный налог тогда тоже должен уплатить работодатель, а также удержать платеж обязательной накопительной пенсии.
Следовательно — в случае отношений работодателя — частного лица и работника — частного лица обязанность уплаты налогов лежит на работодателе.
Поскольку в случае частных лиц на практике было видно, что знания о своих обязанностях в качестве работодателя были очень низкими, была создана система предпринимательского счета, чтобы сделать уплату налогов со сделок между частными лицами простой и удобной. При использовании предпринимательского счета налоговая обязанность лежит на исполнителе работы. Разумеется, здесь в контексте желания платить налоги еще предстоит большая работа, чтобы люди знали и были готовы платить налоги, если у них есть няня, рабочий или какой-нибудь другой помощник — частное лицо.
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