Департамент начинает предоставлять частным парковкам данные нарушивших договор автовладельцев

Данные будут выдаваться в случае, если был заключен договор о парковке, то есть если на парковке имеются дорожные и оповещающие знаки с условиями парковки; если в договоре прописано требование о штрафе; если договор был нарушен и организатор парковки после нарушения предоставит требование о возмещении; если требование о возмещении не выполнено и не истек срок его действия.

Для получения данных фирма будет обязана предоставить в специальной электронной среде доказательства нарушения, а также иметь в своем штате специалиста по защите данных, который должен обеспечивать корректное исполнение обработки информации.