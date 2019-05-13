Департамент начал производство по факту масштабных перебоев в работе Mobiil-ID

”Нарушение в услуге Mobiil-ID сильно повлияло на пользователей, так в работе, так и частной жизни, поэтому мы начинаем в отношении деятельности поставщика услуги SK ID Solutions надзорное производство”, — сказал руководитель службы кибербезопасности Департамента государственной инфосистемы Уку Сяреканно. Целью производства является выяснить, что пошло не так и каким образом можно избежать подобных перебоев в будущем.

По словам руководителя SK ID Solutions Калева Пихла, новое программное обеспечение работало, но не справилось с большим количеством пользователей. Они пытались устранить проблему на протяжении всего четверга и последующей ночи, однако уже утром были вынуждены констатировать, что быстро разрешить ситуацию невозможно, и вернулись к старой версии. Пихл заверил, что вскоре поставщик представит новую версию, в которой ошибка будет устранена.