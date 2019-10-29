Департамент конкуренции возбудил дело по случаю масштабного отключения электроэнергии в Выру

Целью расследования является выяснить причины сбоя в подаче электроэнергии, возможные последствия и то, имело ли место нарушение Закона об энергорынке, говорится в пресс-релизе департамента.

"Речь идет о масштабном отключении электроэнергии, вызвавшем чрезвычайно сложную ситуацию. Первостепенной задачей департамента является выяснить, можно ли было избежать возникнования этой ситуации и могло ли быть здесь нарушение Закона об энергорынке", - сказал гендиректор департамента Мярт Отс.