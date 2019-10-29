Департамент конкуренции возбудил дело по случаю масштабного отключения электроэнергии в Выру(2)
Департамент конкуренции возбудил 29 октября надзорное производство в отношении сетевой энергетической компании Elering AS в связи с произошедшим 27 октября в городе Выру и его окрестностях масштабным отключением электричества.
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