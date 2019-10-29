29.10.2019, 19:09

Департамент конкуренции возбудил дело по случаю масштабного отключения электроэнергии в Выру

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Департамент конкуренции возбудил дело по случаю масштабного отключения электроэнергии в Выру
Marko Jakobi

Департамент конкуренции возбудил 29 октября надзорное производство в отношении сетевой энергетической компании Elering AS в связи с произошедшим 27 октября в городе Выру и его окрестностях масштабным отключением электричества.

Целью расследования является выяснить причины сбоя в подаче электроэнергии, возможные последствия и то, имело ли место нарушение Закона об энергорынке, говорится в пресс-релизе департамента.

"Речь идет о масштабном отключении электроэнергии, вызвавшем чрезвычайно сложную ситуацию. Первостепенной задачей департамента является выяснить, можно ли было избежать возникнования этой ситуации и могло ли быть здесь нарушение Закона об энергорынке", - сказал гендиректор департамента Мярт Отс.

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