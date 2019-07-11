11.07.2019, 16:10

Департамент конкуренции полностью пересмотрел организацию частот 5G


rus.delfi.ee
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Департамент конкуренции полностью пересмотрел организацию частот 5G
Foto: VALERY HACHE, AFP

Департамент конкуренции, проанализировав по ходатайству эстонского телекоммуникационного предприятия Levikom конкурс лицензий на частоты 5G, пришел к выводу, что план по выдаче трех разрешений на частоты не годится и рекомендует более радикальное решение для выставления частотных разрешений на аукцион.

По оценке Департамента конкуренции, разрешения на частоты 5G можно выставить на конкурс с шагом по 10 МГц и выдать разрешений так много, как велика реальная потребность рынка.

”Таким образом можно обеспечить равные условия для всех участников и в то же время исключить раздробление частного диапазона и его неэффективное использование”, — отмечается в ответе Департамент конкуренции. Крупные участники рынка возьмут каждый себе именно столько частотных блоков, сколько каждому необходимо, исходя их планов и возможностей предприятия.

”Выставив частотные разрешения небольшими блоками, государство не положит себе на плечи бремя всезнающего провидца, как это было сделано ранее, когда частотный диапазон был до аукциона разбит на три части. Нет необходимости определять, какой оптимальный частотный блок необходим для предприятий связи, которые имеют различные бизнес-планы”, — подчеркивает Департамент конкуренции.

По оценке Департамента конкуренции, организуя конкурс, необходимо держать рынок максимально открытым для новых технологий и участников, а не формировать условия с тем, чтобы разрешений хватило бы только имеющимся операторам мобильной связи.

Исполнительный руководитель Levikom Пеэп Пыльдсамм, остро критиковавший конкурс на частотные разрешения, многократно заявлял о том, что, с точки зрения конкуренции, на конкурс необходимо вывести минимум четыре лицензии, а для поддержки инноваций — еще больше. ”Решение Департамента конкуренции поддерживает инновации и конкуренцию в развитии услуг 5G. Выведение частотных разрешений на конкурс с шагом по 10 МГц делает возможным развивать услуги 5G всем желающим. Местные частные разрешения 5G могут потребоваться предприятиям промышленного, транспортного и медицинского секторов, а также учреждениям для развития приватных сетей, поскольку невозможно использовать публичные сети операторов мобильной связи для создания сверхбыстрого и надежного соединения”, — добавил Пыльдсамм.

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