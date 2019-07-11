Департамент конкуренции полностью пересмотрел организацию частот 5G

По оценке Департамента конкуренции, разрешения на частоты 5G можно выставить на конкурс с шагом по 10 МГц и выдать разрешений так много, как велика реальная потребность рынка.

”Таким образом можно обеспечить равные условия для всех участников и в то же время исключить раздробление частного диапазона и его неэффективное использование”, — отмечается в ответе Департамент конкуренции. Крупные участники рынка возьмут каждый себе именно столько частотных блоков, сколько каждому необходимо, исходя их планов и возможностей предприятия.

”Выставив частотные разрешения небольшими блоками, государство не положит себе на плечи бремя всезнающего провидца, как это было сделано ранее, когда частотный диапазон был до аукциона разбит на три части. Нет необходимости определять, какой оптимальный частотный блок необходим для предприятий связи, которые имеют различные бизнес-планы”, — подчеркивает Департамент конкуренции.

По оценке Департамента конкуренции, организуя конкурс, необходимо держать рынок максимально открытым для новых технологий и участников, а не формировать условия с тем, чтобы разрешений хватило бы только имеющимся операторам мобильной связи.