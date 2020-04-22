22.04.2020, 22:55

Департамент конкуренции о возможном запрете скидок в торговых центрах: в обычной ситуации это было бы невозможно


Кая Коовит
EST
Allahindlus. Foto on illustratiivne.
Allahindlus. Foto on illustratiivne.Foto: Priit Simson

Если в обычной ситуации запрет скидок в торговых центрах и их разрешение только в интернете были бы необоснованны, то в сегодняшней чрезвычайной ситуации это может быть обоснованно до прекращения распространения заболевания, сказала руководитель отдела внешних связей и связей с общественностью Департамента конкуренции Маарья Уулитс, комментируя сказанное министром экономики Таави Аасом.

Министр экономики Таави Аас сказал сегодня, комментируя возможное открытие торговых центров, что условием для открытия могло бы быть то, что всевозможные скидки могли бы происходить только в интернет-магазине.

Уулитс сказала, что главный принцип конкурентного права такой, что предприниматели свободны в ценообразовании, и поэтому такое ограничение в обычной ситуации было бы необоснованно.

Но в сегодняшней чрезвычайной ситуации понятно, что если открыть торговые центры, то привлечение туда народных масс ценовыми кампаниями может способствовать распространению вируса.

"Поэтому мы считаем, что ограничения такого рода в принципе могут быть оправданны до прекращения необходимости (распространения заболевания)", — сказала Уулитс.

Она добавила, что многое зависит от деталей ограничения и Департамент конкуренции сможет более точно оценить ограничение только тогда, когда детали возможного ограничения выяснятся.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Важные телефонные номера:
    • 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
    • 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
    • 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
    • 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
Читайте также: