Департамент конкуренции недоволен работой Omniva

По закону как минимум 90% внутригосударственных простых писем должны быть доставлены получателю на следующий рабочий день после передачи поставщику услуги.

В 2018 году на следующий день было доставлено всего 76% писем. В начале 2019 года ситуация не улучшилась. Департамент обязал предприятие ликвидировать проблему к началу 2020 года.

Также было установлено, что количество потовых отделений в волостях Йыэляхтме и Элва меньше, чем требуется. В Йыэляхтме проблема должна быть устранена не позднее начала следующего года, в Элва — к началу октября нынешнего.