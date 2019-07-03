03.07.2019, 16:50

Департамент конкуренции недоволен работой Omniva


rus.delfi.ee
EST 13
Postkast, postkastid
postkastidFoto: Sven Arbet

Департамент конкуренции не доволен работой Omniva и вынес предприятию предписание с требованием улучшения качества передачи корреспонденции и увеличения количества почтовых отделений соответственно закону.

По закону как минимум 90% внутригосударственных простых писем должны быть доставлены получателю на следующий рабочий день после передачи поставщику услуги.

В 2018 году на следующий день было доставлено всего 76% писем. В начале 2019 года ситуация не улучшилась. Департамент обязал предприятие ликвидировать проблему к началу 2020 года.

Также было установлено, что количество потовых отделений в волостях Йыэляхтме и Элва меньше, чем требуется. В Йыэляхтме проблема должна быть устранена не позднее начала следующего года, в Элва — к началу октября нынешнего.

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