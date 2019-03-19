Департамент конкуренции начал надзорное производство в отношении порталов KV и City24

В марте Департамент конкуренции начал в отношении KV и City24 расследование, чтобы дать правовую оценку действия управляющих порталами предприятий и выяснить, злоупотребляли ли они своим доминирующим на рынке положением. В направленном Департаменту конкуренции ходатайстве бюро недвижимости просят установить, имели ли место нарушения Закона о конкуренции, и обязать собственников порталов прекратить злоупотребление доминирующим положением на рынке, а также устранить последствия такого злоупотребления.

В своем заявлении бюро недвижимости обращают внимание на то обстоятельство, что доминирующие на рынке порталы также препятствуют свободному движению на рынке клиентов. Представитель небольших бюро Кристи Йоосу из Vesper Kinnisvara пояснила, что монополия приковывает к себя небольшие бюро недвижимости, устанавливает для них обременительную плату и создает неудобства в размещении объявлений и управлении ими. ”В прошлом году на рынок вышел портал недвижимости Kinnisvara24 с разумными ценами, но нам и многим другим клиентам очень сложно менять партнеров, поскольку доминирующие на рынке порталы устанавливают препятствия в отношении ввода объявлений посредством XML-фида. По сути, это значит, что, если на порталах City24 и KV объявления можно размещать одновременно, то их размещение на конкурирующих порталах запрещено, а чтобы разместить их отдельно, бюро приходится проделывать очень много дополнительной работы”, — сказала Йоосу.

Председатель правления Uus Maa Kinnisvara Кайе Кассь Агчай считает, что порталы используют свое доминирующее на рынке положение до сих пор: ”Наряду с ростом цен, нам очень сложно получить объективную статистику в отношении посещаемости порталов — если до сих пор мы исходили из независимой статистики Gemius, то с начала марта KV и City24 больше не отображают в ней свои данные, и видна только информация о посещаемости Kinnisvara24. Такое одновременно сокрытие статистики KV и City24 является еще одним свидетельством того, что принадлежащие одному собственнику порталы сотрудничают и злоупотребляют своим доминирующим рыночным положением”.