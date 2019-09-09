09.09.2019, 19:31

Департамент конкуренции дал Omniva разрешение на закрытие почтовых отделений

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Omniva Logistikakeskus
Omniva LogistikakeskusFoto: Jaanus Lensment

Если до сих пор Eesti Post должна была оказывать универсальные почтовые услуги по меньшей мере в 245 отделениях связи, то теперь, согласно решению Департамента конкуренции, таких отделений может быть на 30 меньше. Разрешено сократить и число обязательных почтовых ящиков, пишет ERR.

Департамент конкуренции принял в понедельник решение выдать на следующие пять лет разрешение на деятельность предприятию AS Eesti Post (в международной классификации — Omniva), установив обязательным число почтовых отделений 215. Само предприятие хотело установить минимум на уровне 201 отделения. Сейчас у Omniva по всей Эстонии 267 почтовых контор.

В разрешении на деятельность устанавливается и новое минимальное количество почтовых ящиков — 1453, ранее их минимальное количество должно было быть 1845.

Так как разрешение на деятельность действует пять лет, то о всех возможных изменениях, включая закрытие почтовых отделений, сейчас говорить рано, сообщил ERR пресс-секретарь Eesti Post Кая Сепп.

Она заверила, что прежде, чем начнутся изменения в сети почтовых контор, будут проведены переговоры с местными самоуправлениями.

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