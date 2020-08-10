Департамент государственной инфосистемы призывает предпринимателей уведомлять о кибератаках

Департамент государственной информационной системы зарегистрировал в течение первых шести месяцев 2020 года 1569 киберинцидентов с влиянием. Из них наибольший удельный вес (46%) составили подключения к компьютерным сетям из устройств, зараженных вредоносной программой (ботнетам), однако все больше сообщений (20%) поступает о фишинговых сайтах, с помощью которых мошенники пытаются выудить данные учетных записей, чтобы провернуть дальнейшие жульнические действия, например, с банковскими счетами.

”Мы крайне признательны всем фирмам, которые информируют нас о том, что они стали жертвами киберпреступлений, или о попытках кибератак на них. Это помогает нам внедрять меры, повышающие безопасность киберпространства Эстонии. Прямая обратная связь от руководителей предприятий и ИТ-персонала позволяет предоставлять им более эффективную защиту и оказывать помощь при необходимости, — говорит руководитель отдела интернет-безопасности CERT-EE RIA Тыну Таммер. — До тех пор, пока предприятия не будут сообщать и говорить о киберинцидентах, мы не будем знать, скольким фирмам, учреждениям и физическим лицам был реально нанесен ущерб. На основании половинчатой информации сложно оказать помощь”.

Для сообщения о кибератаках существует несколько способов. ”Мы создали веб-среду для подачи отчета об инциденте, разработали форму уведомления о киберинциденте для передачи по электронной почте. Простое уведомление об инциденте можно отправить также на адрес электронной почты cert@cert.ee”, — подчеркивает Таммер. Со всеми перечисленными возможностями можно ознакомиться по ссылке.

Ни одно предприятие не защищено от киберпреступлений, они могут коснуться как фирм с одним работником, так и предприятий, на которых работает 200 человек. ”Например, фирма, занимающаяся последовательно развитием кибербезопасности, может пострадать из-за своего бизнес-партнера, который этого не делает”, — поясняет Таммер.

И добавляет, что осведомленность эстонских предприятий о киберопасностях постоянно повышается, однако и преступники становятся все более умными и изощренными. ”Понятно, что информация, полученная RIA о киберпреступлениях, не отражает всего объема атак на эстонские предприятия. Есть, несомненно, много и таких предприятий, которые не информируют нас о случившемся. Мы просим непременно сообщать нам об атаках, поскольку это позволит повысить безопасность предпринимательской среды Эстонии”, — заверяет Таммер.