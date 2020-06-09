Деньги с закрывшихся эстонских платформ народного инвестирования утекли в Азию
Деньги с закрывшихся в начале года эстонских платформ народного инвестирования переводились через разные страны в Азию, пишет Eesti Päevaleht.
Деньги с закрывшихся в начале года эстонских платформ народного инвестирования переводились через разные страны в Азию, пишет Eesti Päevaleht.
12 января инвестиционная платформа Kuetzal сообщила о прекращении деятельности. Спустя девять дней ее примеру последовала и Envestio.
Стало известно, что как минимум часть денег инвесторов Envestio переводилась в Сингапур и Гонконг, где снималась в виде наличных. ”Эти деньги не шли напрямую из Эстонии или Латвии. Они делали большой круг, расслаиваясь, перемешиваясь, трансформируясь в криптовалюту и т. д. Перед тем, как испариться, деньги подвергались длительным манипуляциям”, — сказал руководитель бюро экономических преступлений Центральной криминальной полиции Лехо Лаур.
В отношении Envestio было возбуждено уголовное дело об инвестиционном мошенничестве. Хотя сама фирма была зарегистрирована в Эстонии, руководство осуществлялось из Латвии, поэтому дело было заведено и там. А поскольку обманутые инвесторы проживают по всему миру, то расследование началось и в других странах.
К настоящему моменту подозрение предъявлено основателю Envestio SI OÜ Антону Калетину, который управлял фирмой до декабря прошлого года, когда в ее структуре произошли изменения. Многие инвесторы считают, что целью изменений было водрузить во главу фирмы танкиста и скрыться с деньгами.
3 июня Envestio SI OÜ была объявлена банкротом. ”Насколько мне известно, банкротный управляющий направил запросы в ряд стран. Удастся ли ему получить что-то обратно в ходе банкнотного производства, сейчас предположить не могу”, — сказала государственный прокурор Сигрид Нурм.
По ее словам, сейчас ясно, что как минимум некоторые представленные на платформе проекты были фальшивыми. Всего на платформе было около 130 проектов. Сколько из них реальных, пока сказать нельзя, поскольку следствие продолжается.
По делу о Kuetzal подозрение предъявлено двум лицам. По словам окружного прокурора Маргуса Леллепа, следствие тесно сотрудничает с Латвией, Мальтой, Великобританией, Гонконгом и другими странами. ”Могу подтвердить, что предназначенные для инвестиций деньги переводились за рубеж, львиная доля — в Гонконг, чуть меньше — в Мальту”, — отметил он.
Еще одна эстонская платформа Monethera закрылась в конце марта. В отношении нее также возбуждено дело об инвестиционном мошенничестве.
По словам представляющего интересы инвесторов присяжного адвоката Дениса Пискунова, все три платформы связаны между собой и речь идет о хорошо продуманной схеме.
"Примечательно, что как в Kuetzal, так и Envestio деньги переводились объединению, за которым в качестве действительного выгодополучателя стоит член команды Monethera. Также видно, что в Kuetzal миллионы были переведены объединению, связанному с проектами Envestio”, — пояснил он.
К настоящему моменту установлено, что сумма выданных Envestio кредитов составляет более 12 млн евро, Kuetzal — более 5 млн евро.
По словам Пискунова, большинство представленных в Kuetzal в качестве кредитополучателей предприятий никаких денег не получили. Сейчас выясняется, что стало с деньгами инвесторов.
Лехо Лаур отметил, что хотя мошенники и облюбовали сферу народного инвестирования, в данной области есть много честных и действующих прозрачно предприятий.
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