Деньги с закрывшихся эстонских платформ народного инвестирования утекли в Азию

12 января инвестиционная платформа Kuetzal сообщила о прекращении деятельности. Спустя девять дней ее примеру последовала и Envestio.

Стало известно, что как минимум часть денег инвесторов Envestio переводилась в Сингапур и Гонконг, где снималась в виде наличных. ”Эти деньги не шли напрямую из Эстонии или Латвии. Они делали большой круг, расслаиваясь, перемешиваясь, трансформируясь в криптовалюту и т. д. Перед тем, как испариться, деньги подвергались длительным манипуляциям”, — сказал руководитель бюро экономических преступлений Центральной криминальной полиции Лехо Лаур.

В отношении Envestio было возбуждено уголовное дело об инвестиционном мошенничестве. Хотя сама фирма была зарегистрирована в Эстонии, руководство осуществлялось из Латвии, поэтому дело было заведено и там. А поскольку обманутые инвесторы проживают по всему миру, то расследование началось и в других странах.

К настоящему моменту подозрение предъявлено основателю Envestio SI OÜ Антону Калетину, который управлял фирмой до декабря прошлого года, когда в ее структуре произошли изменения. Многие инвесторы считают, что целью изменений было водрузить во главу фирмы танкиста и скрыться с деньгами.

3 июня Envestio SI OÜ была объявлена банкротом. ”Насколько мне известно, банкротный управляющий направил запросы в ряд стран. Удастся ли ему получить что-то обратно в ходе банкнотного производства, сейчас предположить не могу”, — сказала государственный прокурор Сигрид Нурм.

По ее словам, сейчас ясно, что как минимум некоторые представленные на платформе проекты были фальшивыми. Всего на платформе было около 130 проектов. Сколько из них реальных, пока сказать нельзя, поскольку следствие продолжается.

По делу о Kuetzal подозрение предъявлено двум лицам. По словам окружного прокурора Маргуса Леллепа, следствие тесно сотрудничает с Латвией, Мальтой, Великобританией, Гонконгом и другими странами. ”Могу подтвердить, что предназначенные для инвестиций деньги переводились за рубеж, львиная доля — в Гонконг, чуть меньше — в Мальту”, — отметил он.