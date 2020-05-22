Деньги на ветер? В хозяйственных лесах Эстонии ежегодно остается гнить на 100 млн евро древесины

”В силу исторических причин здоровье частных лесов Эстонии не всегда было хорошим, но сегодня мы можем улучшить состояние лесов посредством использования новых знаний и лесохозяйственных приемов. Наша задачи — передать своим детям и внукам здоровые и жизнеспособные леса, создающие ценность для всего общества”, — сказал член правления Центра частных лесов Яанус Аун.

Своевременная вырубка спелого леса дает возможность для посадки новых деревьев, а уход за посаженными деревьями создает, в свою очередь, возможность для их роста и дальнейшего производства из них продукции с высокой добавленной стоимостью. Получаемый в результате этого доход, то есть вклад в экономику является многократным. Аун добавил, что использование всей стареющей древесины хозяйственных лесов — не самоцель.

”Использование даже половины этого объема стало бы серьезным вкладом в общество”, — добавил Аун.

Аун разъясняет ход расчетов и подчеркивает, что поступающие от вывоза стареющих деревьев потенциальные налоговые доходы возникают в результате создания добавленной стоимости на разных этапах цепочки ценности. Он добавляет, что масштаб гниющей ежегодно в хозяйственных лесах древесины можно сравнить с важными для общества расходами.

”Осенью будущего года волость Раэ открывает основную школу с 36 комплектами классов и 870 учащимися, которая обойдется волости в 13,8 миллионов евро. За дополнительные 100 миллионов евро, которые поступили бы в государственный бюджет в результате своевременной вырубки стареющих деревьев, мы смогли бы построить в Эстонии семь основных школ. Или возьмем, например, сферу здравоохранения — 100 миллионов евро равны сумме, выделяемой Больничной кассой на оказание услуг скорой помощи в течение двух лет”, — подчеркивает Аун.

Председатель правления Союза частных лесов и владелец частного леса Андо Ээлмаа отмечает, что действующие в Эстонии предписания обязывают владельца леса оставлять часть мертвой древесины в лесу. Это вклад каждого владельца леса в сохранение разнообразия природы, однако, поддержание природного цикла должно происходить, исходя из принципов разумности.