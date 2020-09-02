Денежный дождь: фирмы экспресс-кредитов стремительно наращивают оборот и прибыль

Наряду с крупными банками уже многие годы действуют малые кредитные учреждения. То, что они с марта 2016 года должны подчиняться требованиям Финансовой инспекции, отпугнуло многих деятелей. Если непосредственно перед введением новых правил их в Эстонии было около сотни, то теперь в списке меньше 50, но не все предлагают услугу экспресс-кредита. Преобладающая часть рынка в руках единичных крупных деятелей.

Некоронованным королем быстрых кредитов Эстонии можно считать 35-летнего Ааро Сосаара, хотя считается, что в действительности дергает за ниточки его 61-летний отец Ааре. Их самая известная торговая марка Creditstar помимо Эстонии представлена еще в нескольких странах. Кредитный портфель всей группы достигает более 140 млн евро. Чистая прибыль группы была около 6 млн евро и маржа прибыли — 18,4%. Сосаары стали известны уже в самом начале времени экспресс-кредитов. Ааре Сосаара называли самым крупным и безжалостным ростовщиком, им принадлежала торговая марка SMS Laen.

Наряду с Creditstar вторая торговая марка Сосааров — Monefit. Дивиденды Сосаар не изымал. Он получает деньги с предприятия SA Financial Investments OÜ, которое дает кредиты кредитным конторам. Прибыль этого бизнеса в прошлом году была более 3,7 млн евро, и Сосаар получил 1,25 млн евро дивидендов. Интересен тот факт, что у Creditstar из-за коронакризиса образовалась рассроченная налоговая задолженность в 170 000 евро.

Второй крупный деятель — британская фирма International Personal Finance (IPF) с торговой маркой credit24.ee.Речь идет о нотированном на Лондонской и Варшавской биржах предприятии, среди крупных акционеров которого есть британские инвестиционные фонды. Они увеличивают здесь оборот постепенно, хотя их прибыли за последние два года были самыми большими на рынке. Все деньги все-таки в карманы британцев не попадают. Предприятие, например, является крупным спонсором эстонского футбола и в прошедшем сезоне было главным спонсором высшей лиги это вида спорта.

Вышедшую на рынок в 2005 году Placet Group всегда будут связывать с кибермошенником Владимиром Чащиным. Чащин в первые годы инвестировал туда деньги, но вскоре два мозговых центра бизнеса Александр Костин и Сергей Астафьев поняли, что если вести бизнес вместе с Чащиным, долгих церемоний не было бы. Мошенника отодвинули в сторону и построили бизнес, который в последние годы сделал Костина и Астафьева богатыми.