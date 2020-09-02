Денежный дождь: фирмы экспресс-кредитов стремительно наращивают оборот и прибыль(10)
Прибыль бизнеса быстрых и малых кредитов за два года выросла на 143%, пишет Ärileht.
Прибыль бизнеса быстрых и малых кредитов за два года выросла на 143%, пишет Ärileht.
Наряду с крупными банками уже многие годы действуют малые кредитные учреждения. То, что они с марта 2016 года должны подчиняться требованиям Финансовой инспекции, отпугнуло многих деятелей. Если непосредственно перед введением новых правил их в Эстонии было около сотни, то теперь в списке меньше 50, но не все предлагают услугу экспресс-кредита. Преобладающая часть рынка в руках единичных крупных деятелей.
Некоронованным королем быстрых кредитов Эстонии можно считать 35-летнего Ааро Сосаара, хотя считается, что в действительности дергает за ниточки его 61-летний отец Ааре. Их самая известная торговая марка Creditstar помимо Эстонии представлена еще в нескольких странах. Кредитный портфель всей группы достигает более 140 млн евро. Чистая прибыль группы была около 6 млн евро и маржа прибыли — 18,4%. Сосаары стали известны уже в самом начале времени экспресс-кредитов. Ааре Сосаара называли самым крупным и безжалостным ростовщиком, им принадлежала торговая марка SMS Laen.
Наряду с Creditstar вторая торговая марка Сосааров — Monefit. Дивиденды Сосаар не изымал. Он получает деньги с предприятия SA Financial Investments OÜ, которое дает кредиты кредитным конторам. Прибыль этого бизнеса в прошлом году была более 3,7 млн евро, и Сосаар получил 1,25 млн евро дивидендов. Интересен тот факт, что у Creditstar из-за коронакризиса образовалась рассроченная налоговая задолженность в 170 000 евро.
Второй крупный деятель — британская фирма International Personal Finance (IPF) с торговой маркой credit24.ee.Речь идет о нотированном на Лондонской и Варшавской биржах предприятии, среди крупных акционеров которого есть британские инвестиционные фонды. Они увеличивают здесь оборот постепенно, хотя их прибыли за последние два года были самыми большими на рынке. Все деньги все-таки в карманы британцев не попадают. Предприятие, например, является крупным спонсором эстонского футбола и в прошедшем сезоне было главным спонсором высшей лиги это вида спорта.
Вышедшую на рынок в 2005 году Placet Group всегда будут связывать с кибермошенником Владимиром Чащиным. Чащин в первые годы инвестировал туда деньги, но вскоре два мозговых центра бизнеса Александр Костин и Сергей Астафьев поняли, что если вести бизнес вместе с Чащиным, долгих церемоний не было бы. Мошенника отодвинули в сторону и построили бизнес, который в последние годы сделал Костина и Астафьева богатыми.
Их smsraha.ee, laen.ee и smsmoney.ee — эстонские торговые марки. Костин и Астафьев ведут тот же бизнес и на международном уровне. Их бизнес расцвел в 2012 году, когда впервые пересекли магическую черту: миллион евро прибыли. В течение десяти лет они изъяли более 5 млн евро дивидендов, но не в последние три года.
Не то чтобы их бизнес как-то пострадал. Наоборот, они идут в ногу с общей тенденцией рынка: каждый год рост оборота и прибыли достигает миллионов. Дивиденды не изымают по очень прозаичной причине: не нужно, потому что в последние три года они брали деньги из инкассо-фирмы ITM Inkasso. Это второй карман того же бизнеса.
Placet Group с течением времени принадлежали все важные звенья цепи. Костин и Астафьев до сих пор связаны с Таллиннским кредитно-сберегательным обществом, которое якобы вкачивало или до сих пор вкачивает деньги вкладывающих туда людей в бизнес экспресс-кредитов Placet. По другую сторону инкассо-фирма, которая востребует деньги с задолжавших предприятию людей.
Ту же схему использует управляющее raha24.ee предприятие BB Finance OÜ, у которого есть инкассо-фирма Inkassokeskus OÜ, у которой оборот и прибыль достигают сотен тысяч евро. Во главе этого денежного корабля стоит также c самого начала действующий на рынке Март Колу. Он — держащийся в тени предприниматель, о котором мало говорили в СМИ. Он был исполнительным директором клуба Avenüü, и его сын на Новый год в 2014 году устроил пышную свадьбу на мызе Вихула. Владелец после праздника утверждал, что мыза нуждается в ремонте для ликвидации последствий праздника.
Притом и семье Сосааров принадлежит своя банда инкассаторов: ERA Liisingu Inkassoteenused AS, одна из крупнейших в Эстонии фирм, оказывающих инкассо-услугу.
Прошлогодней звездой рынка была Bondora AS, местный доход от продаж которой вырос более чем на 96% до 10,6 млн евро. Согласно своему отчету, объем выданных ими кредитов достиг 156,8 млн евро, что было ростом на целых 158%. Получение представления об их реальном положении усложняет то, что предприятие реструктурируется. Руководитель и крупнейший акционер Bondora — Пяртель Томберг. Bondora тоже уже успела закрепиться на международном рынке. 47% их бизнеса в 2019 году было за пределами Эстонии. Прибыль всей группы была 2,1 млн евро.
Последние годы были золотым временем для оказывающих услугу экспресс-кредитов предприятий. Оборот десяти самых успешных по сравнению с 2017 годом увеличился в общей сложности на 53% до 81,5 млн евро. Их прибыль была в общей сложности 25,8 млн евро. 143% роста всего за два года.
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