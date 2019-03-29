День защиты прав потребителя в Таллинне даст ответы на животрепещущие вопросы

2 апреля в 11 часов в большом зале Национальной библиотеки по адресу Тынисмяги, 2 состоится очередной бесплатный Таллиннский День защиты прав потребителя, на котором будут рассматриваться наиболее актуальные в этой области темы. На мероприятии будет обеспечивается синхронный перевод на русский язык.
Права потребителя стали весьма сложной областью юриспруденции, расположенной на пересечении норм самых различных отраслей права, причем как Эстонии, так и Евросоюза. Для нынешнего мероприятия отобраны те проблемы, с которыми жители Таллинна обращались к городским органам, и касаются они не только купли-продажи товаров, сообщает Раэпресс.
Так, будут даны ответы, как юридически корректно и без излишних эмоций разрешать проблемы договора найма жилья, какие требования предъявляются к косметике и бытовой химии, каковы могут быть налоговые решения для мелких производителей, что такое предпринимательские счета и упрощенные выплаты зарплаты. Пойдет речь о введенном с 2018 года не облагаемом подоходным налогом минимуме, как следить с помощью приложения Налогово-таможенного департамента за своими доходами, а также о здоровом питании.