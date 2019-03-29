День защиты прав потребителя в Таллинне даст ответы на животрепещущие вопросы

Права потребителя стали весьма сложной областью юриспруденции, расположенной на пересечении норм самых различных отраслей права, причем как Эстонии, так и Евросоюза. Для нынешнего мероприятия отобраны те проблемы, с которыми жители Таллинна обращались к городским органам, и касаются они не только купли-продажи товаров, сообщает Раэпресс.

Так, будут даны ответы, как юридически корректно и без излишних эмоций разрешать проблемы договора найма жилья, какие требования предъявляются к косметике и бытовой химии, каковы могут быть налоговые решения для мелких производителей, что такое предпринимательские счета и упрощенные выплаты зарплаты. Пойдет речь о введенном с 2018 года не облагаемом подоходным налогом минимуме, как следить с помощью приложения Налогово-таможенного департамента за своими доходами, а также о здоровом питании.