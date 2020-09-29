День сокращения пищевых отходов: смотрите, какие мероприятия пройдут сегодня

С сегодняшнего дня Министерство окружающей среды начинает социальную кампанию, направленную на сокращение пищевых отходов и выброса продуктов питания ”Уважай еду без остатка!”. Таким образом, министерство предлагает людям сначала разумно хранить пищу у себя дома, а затем использовать ее с умом и без остатков.
”По данным ООН, каждый год 1/3 всей еды на человека тратится впустую. В то же время в развитых странах один человек выбрасывает более 100 килограммов продуктов в год, а в странах с низкими доходами этот показатель до десяти раз ниже. Эстония находится где-то между, потому что по данным 2015 года эта цифра составляла 54 килограмма на человека”, — сказал канцлер Министерства окружающей среды Меэлис Мюнт, который на сегодняшней конференции выступит с докладом о сокращении воздействия на окружающую среду, связанного с образованием пищевых отходов в Эстонии.
Поскольку последние данные об образовании пищевых отходов получены в ходе исследования за 2015 год, в настоящее время проводится новое исследование, чтобы выделить образования пищевых отходов и потерь продовольствия по всей цепочке поставок пищевых продуктов. ”Хотя исследование еще не завершено, можно сказать, что жители Эстонии производят у себя дома больше пищевых отходов, чем раньше”, — добавил канцлер Министерства окружающей среды.
”Однако Продуктовый банк, который отмечает в этом году свое 10-летие, делает упор на сбережение продуктов питания. В 2019 году Продуктовый банк распределил 1,9 млн килограммов продуктов питания, из которых 1,4 млн были утилизированы. В ближайшие годы в Эстонии необходимо создать эффективную систему, которая поможет сохранить оставшиеся безопасные и качественные продукты питания. Это требует сотрудничества с производителями, торговыми сетями и предприятиями общественного питания, а также с каждым из нас. Кроме того, государственный и частный секторы должны подумать о том, как быстро доставить эти продукты питания нуждающимся, что также требует очень хорошей координации с местными самоуправлениями, благотворительными организациями, школами, семейными врачами, фермерами и производителями, а также торговыми сетями”, — сказал руководитель Продуктового банка Пиет Боерефийн.
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