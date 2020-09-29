29.09.2020, 09:55

День сокращения пищевых отходов: смотрите, какие мероприятия пройдут сегодня


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Foto on illustratiivne.Foto: Argo Ingver

Сегодня, 29 сентября, впервые отмечают Международный день информирования по поводу проблемы пищевых отходов и остатка еды. В этот день как государственные, так и частные учреждения и организации в Эстонии обсудят эту тему.

День начнется с международной конференции ”Конец пищевым отходам!” в Таллинне, на которой Продуктовый банк Эстонии, Министерство социальных дел, министерство окружающей среды и несколько международных экспертов расскажут об образовании пищевых отходов. Также расскажут о возможностях, как наиболее эффективно перераспределить оставшиеся качественные продукты питания. Конференцию откроют министр социальных дел Танель Кийк, министр сельской жизни Арво Аллер, президент Европейской федерации продуктового банка Жак Ванденшрик и еврокомиссар Стелла Кириакидес. Затем опытом поделятся эксперты и практики из Эстонии (Таллиннский центр вторичной переработки отходов), Великобритании (Tesco PLC), Нидерландов (Вагенингенский университет и научно-исследовательский центр) и Франции (советник по сельскому хозяйству в посольстве Франции).

”Хотя перераспределение излишков продуктов питания — это растущая тенденция, и производители продуктов питания и розничные торговцы готовы пожертвовать излишки на благотворительность, количество перераспределенных продуктов по-прежнему составляет лишь небольшую часть от пищевых отходов, пригодных к употреблению. Именно поэтому важно, чтобы еда не превращалась в отходы, а была перераспределена между нуждающимися перед ее утилизацией”, — сказал министр социальных дел Танель Кийк.

По словам министра, то, что Продуктовый банк более десяти лет направляет свое сердце и энергию вместе с сотнями волонтеров на поддержку нуждающихся — заслуживает внимания. ”Пожертвование и перераспределение продуктов питания становятся все более важными, поскольку количество людей, нуждающихся в помощи, увеличивается из-за распространения коронавируса, и эта тенденция продолжится и в будущем”, — добавил министр Танель Кийк.

Представители Министерства окружающей среды, Министерства социальных дел и Таллиннского центра Стокгольмского института окружающей среды расскажут о государственной политике в этой области и статистике образования пищевых отходов. Опытом различных секторов Эстонии по спасению продуктов питания поделятся Продуктовый банк, хутор Килтсимяэ, AS Farmi Piimatööstus, Rimi Eesti Food AS, Fotografiska Tallinn и семья Кайнг. Конференцию модерирует Кристо Элиас. Следить за конференцией можно с 11 до 16 часов на порталах Delfi и Postimees.

С сегодняшнего дня Министерство окружающей среды начинает социальную кампанию, направленную на сокращение пищевых отходов и выброса продуктов питания ”Уважай еду без остатка!”. Таким образом, министерство предлагает людям сначала разумно хранить пищу у себя дома, а затем использовать ее с умом и без остатков.

”По данным ООН, каждый год 1/3 всей еды на человека тратится впустую. В то же время в развитых странах один человек выбрасывает более 100 килограммов продуктов в год, а в странах с низкими доходами этот показатель до десяти раз ниже. Эстония находится где-то между, потому что по данным 2015 года эта цифра составляла 54 килограмма на человека”, — сказал канцлер Министерства окружающей среды Меэлис Мюнт, который на сегодняшней конференции выступит с докладом о сокращении воздействия на окружающую среду, связанного с образованием пищевых отходов в Эстонии.

Поскольку последние данные об образовании пищевых отходов получены в ходе исследования за 2015 год, в настоящее время проводится новое исследование, чтобы выделить образования пищевых отходов и потерь продовольствия по всей цепочке поставок пищевых продуктов. ”Хотя исследование еще не завершено, можно сказать, что жители Эстонии производят у себя дома больше пищевых отходов, чем раньше”, — добавил канцлер Министерства окружающей среды.

”Однако Продуктовый банк, который отмечает в этом году свое 10-летие, делает упор на сбережение продуктов питания. В 2019 году Продуктовый банк распределил 1,9 млн килограммов продуктов питания, из которых 1,4 млн были утилизированы. В ближайшие годы в Эстонии необходимо создать эффективную систему, которая поможет сохранить оставшиеся безопасные и качественные продукты питания. Это требует сотрудничества с производителями, торговыми сетями и предприятиями общественного питания, а также с каждым из нас. Кроме того, государственный и частный секторы должны подумать о том, как быстро доставить эти продукты питания нуждающимся, что также требует очень хорошей координации с местными самоуправлениями, благотворительными организациями, школами, семейными врачами, фермерами и производителями, а также торговыми сетями”, — сказал руководитель Продуктового банка Пиет Боерефийн.

Rimi Eesti также запускает социальную кампанию ”Пора замечать!”, цель которой — найти и заметить нуждающихся. Закуски, предлагаемые на конференции, также сделаны из спасенной еды из магазинов Rimi Eesti.

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