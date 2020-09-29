День сокращения пищевых отходов: смотрите, какие мероприятия пройдут сегодня

День начнется с международной конференции ”Конец пищевым отходам!” в Таллинне, на которой Продуктовый банк Эстонии, Министерство социальных дел, министерство окружающей среды и несколько международных экспертов расскажут об образовании пищевых отходов. Также расскажут о возможностях, как наиболее эффективно перераспределить оставшиеся качественные продукты питания. Конференцию откроют министр социальных дел Танель Кийк, министр сельской жизни Арво Аллер, президент Европейской федерации продуктового банка Жак Ванденшрик и еврокомиссар Стелла Кириакидес. Затем опытом поделятся эксперты и практики из Эстонии (Таллиннский центр вторичной переработки отходов), Великобритании (Tesco PLC), Нидерландов (Вагенингенский университет и научно-исследовательский центр) и Франции (советник по сельскому хозяйству в посольстве Франции).

”Хотя перераспределение излишков продуктов питания — это растущая тенденция, и производители продуктов питания и розничные торговцы готовы пожертвовать излишки на благотворительность, количество перераспределенных продуктов по-прежнему составляет лишь небольшую часть от пищевых отходов, пригодных к употреблению. Именно поэтому важно, чтобы еда не превращалась в отходы, а была перераспределена между нуждающимися перед ее утилизацией”, — сказал министр социальных дел Танель Кийк.

По словам министра, то, что Продуктовый банк более десяти лет направляет свое сердце и энергию вместе с сотнями волонтеров на поддержку нуждающихся — заслуживает внимания. ”Пожертвование и перераспределение продуктов питания становятся все более важными, поскольку количество людей, нуждающихся в помощи, увеличивается из-за распространения коронавируса, и эта тенденция продолжится и в будущем”, — добавил министр Танель Кийк.

Представители Министерства окружающей среды, Министерства социальных дел и Таллиннского центра Стокгольмского института окружающей среды расскажут о государственной политике в этой области и статистике образования пищевых отходов. Опытом различных секторов Эстонии по спасению продуктов питания поделятся Продуктовый банк, хутор Килтсимяэ, AS Farmi Piimatööstus, Rimi Eesti Food AS, Fotografiska Tallinn и семья Кайнг. Конференцию модерирует Кристо Элиас. Следить за конференцией можно с 11 до 16 часов на порталах Delfi и Postimees.