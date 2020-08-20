20.08.2020, 15:10
DELFI В МИНСКЕ | Белорусские продукты дешевле эстонских? Сравните цены на рынке в Минске
Сколько стоят картофель, арбузы, томаты и ягоды на популярном минском рынке Комаровка? Репортер Delfi заснял белорусские цены на продукты, чтобы вы могли их сравнить с нашими!
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