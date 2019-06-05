Delfi приобретает компанию по продаже билетов

В Латвии продажа билетов будет продолжена под нынешним торговым знаком и с нынешним руководством, заявил соучредитель Biļešu paradīze Эрик Наливайко. "Я и Янис Даубе как основные учредители SIA Biļešu paradīze продолжим активно участвовать в управлении предприятием. У Biļešu paradīze будет новый хороший хозяин — Delfi, у которого есть долгосрочное стратегическое видение будущего, способность развивать бизнес и находить синергию. Интеграция с медийным бизнесом позволит Biļešu paradīze предлагать больше возможностей и клиентам, и организаторам мероприятий”, — заявил Наливайко.

Компании Biļešu paradīze принадлежат электронная платформа по продаже билетов (bilesuparadize.lv) и билетные кассы, в которых продаются билеты на развлекательные мероприятия различных организаторов. Компания обеспечивает продажу билетов в Интернете уже более 15 лет и является одним из двух ведущих поставщиков услуг в этой сфере в Латвии. В 2018 году Biļešu paradīze продала билеты на более чем 7 000 мероприятий. Среди клиентов SIA Biļešu paradīze — ведущие латвийские культурные и развлекательные учреждения, а также независимые организаторы мероприятий.

Сделку частично финансировал банк Citadele и консультировало юридическое бюро Vilgerts. Финансовым консультантом продавцов была компания Porta Finance. "Руководство Ekspress Grupp и Porta Finance были очень эффективными и профессиональными. Это хорошая сделка для латвийских потребителей и экономики. Мы имели честь содействовать этой сделке в качестве юридических консультантов", — заявил Гинт Вилгертс, партнер юридического бюро Vilgerts.

Delfi — самый популярный в Латвии новостной портал, количество пользователей которого достигает 800 тысяч человек в месяц. С 2007 года Delfi принадлежит компании Ekspress Grupp — ведущей медийной группе в Балтии. Ekspress Grupp была основана в 1989 году и сегодня насчитывает 1700 работников. Группе принадлежат ведущие порталы интернет-медиа в странах Балтии, наиболее популярные ежедневные и еженедельные газеты, а также большинство наиболее популярных журналов в Эстонии.

На фото (слева направо): Эрик Наливайко (соучредитель Biļešu paradīze), Сигне Кукин (финансовый директор Ekspress Grupp), Константин Кузиков (исполнительный директор AS Delfi), Мари-Лийс Рюйтсалу (исполнительный директор Ekspress Grupp), Янис Даубе (соучредитель Biļešu paradīze).