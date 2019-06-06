DELFI НА ПМЭФ | ”Мы не должны делать вреда соседям”. Тийт Вяхи считает, что антироссийские санкции мешают Эстонии

Вопрос о том, что делать, если Eesti Energia сократит 1300 человек, Вяхи посоветовал задать министру экономики Таави Аасу, который также примет участие в ПМЭФ.

Вяхи также вспомнил про свою первую встречу на посту премьер-министра — с министром экономики РФ Егором Гайдаром, и высказал свое отношение к антироссийским санкциям. Вяхи подчеркнул, что эти санкции вводит не Эстония, а Евросоюз.

По его словам, встреча Керсти Кальюлайд с Владимиром Путиным дает надежду на то, что российско-эстонских отношения будут дальше развиваться в положительном ключе.