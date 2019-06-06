06.06.2019, 18:10

DELFI НА ПМЭФ | ”Мы не должны делать вреда соседям”. Тийт Вяхи считает, что антироссийские санкции мешают Эстонии

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rus.delfi.ee
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На Петербургском международном экономическом форуме бывший премьер-министр Эстонии, а ныне председатель совета Силламяэского порта Тийт Вяхи рассказал Delfi, что он думает о ситуации с сотрудниками Eesti Energia и о российско-эстонских отношениях.

Вопрос о том, что делать, если Eesti Energia сократит 1300 человек, Вяхи посоветовал задать министру экономики Таави Аасу, который также примет участие в ПМЭФ.

Вяхи также вспомнил про свою первую встречу на посту премьер-министра — с министром экономики РФ Егором Гайдаром, и высказал свое отношение к антироссийским санкциям. Вяхи подчеркнул, что эти санкции вводит не Эстония, а Евросоюз.

По его словам, встреча Керсти Кальюлайд с Владимиром Путиным дает надежду на то, что российско-эстонских отношения будут дальше развиваться в положительном ключе.

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