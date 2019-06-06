DELFI НА ПМЭФ | ”Мы не должны делать вреда соседям”. Тийт Вяхи считает, что антироссийские санкции мешают Эстонии(101)
На Петербургском международном экономическом форуме бывший премьер-министр Эстонии, а ныне председатель совета Силламяэского порта Тийт Вяхи рассказал Delfi, что он думает о ситуации с сотрудниками Eesti Energia и о российско-эстонских отношениях.
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