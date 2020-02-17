Декларацию о доходах подали 330 000 человек. В таллиннском бюро MTA — очереди

”К возврату подлежит 103 млн евро переплаченного подоходного налога. Доплатить люди должны будут почти 4,6 млн евро”, — сказала специалист по коммуникации Налогово-таможенного департамента Геа Отса.

Переплаченный подоходный налог можно пожертвовать объединениям или религиозным организациям, внесенным в список лиц с льготами на подоходный налог. Пожертвования сделали 1330 человек на общую сумму в 35 000 евро.

С сегодняшнего дня в бюро департамента можно подать декларацию в бумажном виде. Сейчас время ожидания в столичном бюро — около трех часов. Департамент советует лицам, которым нужна дополнительная информация относительно декларирования доходов или которые желают подать декларацию на бумаге, подождать несколько недель, тем более, что декларации можно подавать до 30 апреля. Очереди наблюдаются и на инфотелефоне департамента.

Важные даты:

15 февраля — начало подачи налоговых деклараций онлайн

— начало подачи налоговых деклараций онлайн 17 февраля — начало подачи налоговых деклараций на бумаге в бюро обслуживания

— начало подачи налоговых деклараций на бумаге в бюро обслуживания 26 февраля — начало выплат возврата налога на основе электронных деклараций

— начало выплат возврата налога на основе электронных деклараций 19 марта — начало выплат возврата налога на основе бумажных деклараций

— начало выплат возврата налога на основе бумажных деклараций 30 апреля — последний день для подачи налоговой декларации

— последний день для подачи налоговой декларации 1 октября — конечный срок доплаты подоходного налога государству и возврата переплаченного налога