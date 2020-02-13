Декларации о доходах можно подать уже сегодня!

Хотя официально подача деклараций о доходах начнется в интернет-среде Налогово-таможенного департамента только в субботу, самым нетерпеливым это удалось сделать уже сегодня.
Многие наши читатели обнаружили, что в разделе самообслуживания Налогово-таможенного департамента соответствующие графы для декларирования доходов уже активны и воспользовались этим.
Стоит отметить, что поскольку наплыв желающих подать декларацию в числе первых очень велик, в работе портала возможны перебои.
Руководитель сферы общественных услуг Налогово-таможенного департамента Сандер Аасна объясняет, что выплаты возврата налога, как и в прошлые года, с 26 февраля, если декларация была подана онлайн. Возвраты на основе бумажных деклараций начнутся с 19 марта.
Подача налоговых деклараций в электронном виде начнется уже в эту субботу, 15 февраля, а в бумажном — 17 февраля, в понедельник.
Аасна подчеркивает, что очередность возврата не зависит от очередности подачи. Поэтому с подачей не стоит торопиться, ведь в первые часы из-за перегрузки сайта это может занять намного больше времени.
Важные даты:
15 февраля — начало подачи налоговых деклараций онлайн
17 февраля — начало подачи налоговых деклараций на бумаге в бюро обслуживания
26 февраля — начало выплат возврата налога на основе электронных деклараций
19 марта — начало выплат возврата налога на основе бумажных деклараций
30 апреля — последний день для подачи налоговой декларации
1 октября — конечный срок доплаты подоходного налога государству и возврата переплаченного налога
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