Декларации о доходах можно будет представить до конца июня

По состоянию на сегодняшний день было представлено 733 000 деклараций, из которых 97% было представлено в электронном виде. На данный момент переплаченный подоходный налог был возвращён в размере 175 миллионов евро, к доплате назначено 51,5 миллионов евро. Возвращённый подоходный налог был направлен на пожертвование в сумме 135 000 евро.

Ещё не представлено 91 000 деклараций о доходах. По оценкам Налогово-таможенного департамента (НТД), почти 85 000 человек, которые ещё не представили декларации, ожидают возврата переплаченного подоходного налога на общую сумму 14,2 миллионов евро. Кроме того, на основании почти 6 000 непредставленных деклараций необходимо доплатить 1,6 миллиона евро.

В бюро обслуживания НТД продолжает действовать правило 2 + 2, согласно которому в зале обслуживания может находиться столько клиентов, количество которых соответствует количеству сотрудников, обслуживающих их, а также во время ожидания в очереди на улице необходимо держаться от других людей на расстоянии по меньшей мере двух метров. На столах бюро обслуживания установлены защитные ширмы, а клиентов просят дезинфицировать руки.

Все электронные каналы и инфотелефоны НТД продолжают работать — открыты инфотелефоны: для частных клиентов 880 0811, для бизнес-клиентов 880 0812 для клиентов, нуждающихся в таможенной информации, 880 0814, и для клиентов, нуждающихся в информации о налоговых услугах в электронном виде 880 0815; а также имеется возможность написать по э-почте: eraklient@emta.ee, ariklient@emta.ee, tolliinfo@emta.ee или e-maks@emta.ee соответственно. Вопросы можно также задать посредством среды самообслуживания э-НТД (пункт меню ”Общение” или нижняя ссылка ”Отправляю письмо”).