"Действующая система — большая несправедливость". G20 торопит с введением налога для интернет-концернов

Новая система налогообложения для крупных интернет-компаний должна быть разработана как можно скорее, считают министры финансов "группы 20" (G20). "Нам следует поторопиться", заявил в субботу, 8 июня, министр финансов Франции Брюно Ле Мэр в преддверии саммита глав финансовых ведомств стран "двадцатки" в городе Фукуока на юго-западе Японии. В свою очередь министр финансов Великобритании Филип Хаммонд подчеркнул, что нынешняя система налогов для таких интернет-гигантов, как Google и Facebook, "воспринимается населением как большая несправедливость".

Участники встречи в Фукуоке намерены обсудить новую налоговую политику, при которой интернет-компании будут облагаться налогами в каждой конкретной стране в зависимости от их оборота, а не от места расположения их головного офиса.

Вариант подобного "цифрового" налога, разработанный Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), поддержали уже 129 государств. Ожидается, что достичь согласия в этом вопросе удастся до конца 2020 года.

США критикуют новую систему налогов для интернет-концернов