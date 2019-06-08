"Действующая система — большая несправедливость". G20 торопит с введением налога для интернет-концернов

В свою очередь США, где находятся головные офисы многих известных интернет-компаний, назвали этот проект "незрелым". Министр финансов США Стивен Мнучин призвал, в частности, следить за тем, не касаются ли проблемы из области цифровой экономики также традиционных предприятий.
Несмотря на разногласия в вопросе о конкретном содержании реформы, все участники дискуссии сошлись во мнении, что новая система налогообложения интернет-компаний должна иметь глобальный характер.
Налоговые уловки интернет-гигантов
По оценкам ОЭСР, только в 2015 году из-за налоговых уловок интернет-концернов бюджеты отдельных государств потеряли в общей сложности до 224 млрд евро.
Чтобы сэкономить на налогах, Google, Facebook, Amazon, Apple и другие гиганты отрасли используют сеть дочерних предприятий в офшорных странах, где декларируют выручку, полученную ими на основных рынках сбыта. До сих пор эти схемы считались в большинстве случаев абсолютно законными.
Важно также, что работающим в интернете компаниям не обязательно физически присутствовать в странах, где они продают свои услуги и собирают данные пользователей, необходимые для ведения их бизнеса.
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