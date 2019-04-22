Действующая налоговая система обирает семьи, в которых ребенок потерял родителя

К канцлеру права Юлле Мадизе обратился родитель, воспитывающий в одиночку двух детей. Он сказал, что из-за пенсии по потере кормильца не может в полном объеме воспользоваться дополнительным не облагаемым налогом минимумом на двух детей.

Мадизе отметила, что пенсия по потере кормильца по своей сути схожа с алиментами, которые выплачиваются детям родителем, живущим от них отдельно. Пенсию по потере кормильца же выплачивает государство, поскольку кормилец ребенка умер.

По оценку Мадизе, действующая налоговая система ставит семьи, потерявшие родителя, в менее выгодное положение, чем другие семьи.

”Нет оснований считать, что семьи, в которых живы оба родителя, нуждаются в большей поддержке со сторон государства в виде налоговых льгот, чем семьи с детьми, потерявшими родителя. Также неправильно оправдывать неравное отношение к семьям и детям только тем аргументом, что так написано в налоговой и пенсионной системе”, — отметила Мадизе.

Канцлер отметила, что налоговые льготы не уменьшаются ни для родителей, которые живы и вместе воспитывают детей, ни для родителей, которые разведены и имеют договоренность об алиментах. И это при том, что как правило, алименты больше пенсии по потере кормильца.

Со своей сторон Мадизе предложила пути решения проблемы, одним из которых могли бы стать поправки к закону о подоходном налоге, по которым пенсия по потере кормильца не уменьшала бы дополнительного не облагаемого налогом дохода. Вторая возможность — освободить пенсию по потере кормильца от обложения подоходным налогом.