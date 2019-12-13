13.12.2019, 21:16

Действительно ли налоговая и полиция будут следить за строителями? Разъясняет эксперт

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Maksu-ja tolliameti kontrollreid Hiltoni hotelli ehitusplatsil
Maksu-ja tolliameti kontrollreid Hiltoni hotelli ehitusplatsilFoto: Rauno Volmar

Недавно мы писали со ссылкой на Äripäev, что государство планирует бороться против мошенничества в строительном секторе с помощью создания новой масштабной базы данных (которая будет регистрировать всех приходящих на объект строителей). Специалист Налогово-таможенного департамента Сийм Тамм рассказал подробнее, о чем идет речь.

”Мы ни в коем случае не ставим перед собой цели производить слежку или отслеживать передвижение строителей. Данные будут касаться только работы: где человек работал и как долго. К слову, сейчас мы и так располагаем этими данными (место работы и рабочая нагрузка) в отношении большинства работников. Однако профессия строителя предполагает постоянные перемещения, в связи с чем имеющиеся данные не совпадают с действительными”, — отметил Тамм.

Поправка к закону предполагает внедрение на крупных строительных объектах электронных устройств регистрации, которые будут фиксировать время пребывания на рабочей территории.

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Тамм отметил, что в строительном секторе существует проблема зарплат в конвертах и как государство, так и сами предприятия заинтересованы в том, чтобы среда была более честной. Кроме того, изменение помогло бы защитить эстонский рынок труда, уменьшив количество нелегальной иностранной рабочей силы, и приносило бы ежегодно в казну дополнительно 5,7 млн евро в виде налогов.

По плану изменения должны вступить в силу в 2021 году.

Также, согласно изменениям, генеральные подрядчики будут обязаны предварительно занести в регистр всех своих субподрядчиков. Последние в свою очередь должны зарегистрировать всех своих подрядчиков и так далее. Также предприятие должно будет единоразово привязать своих работников к электронному ключу (например, карте с функцией дистанционного считывания).

Тамм еще раз отметил, что нововведение имеет не только экономические задачи. Помимо прочего, оно позволило бы более тщательно следить за исполнением требований по охране труда и безопасности и контролировать иностранную рабочую силу.

Предприятия и заказчики в свою очередь получили бы хороший обзор о происходящем на строительной площадке и уверенность, что в их цепочке подрядов трудятся только зарегистрированные работники.

Обязательство по электронной регистрации будет накладываться на объекты, на которых длительность работ превышает 30 рабочих дней и на которых трудятся одновременно как минимум 20 человек (либо предполагаемый объем работ превышает 500 человекодней). Сейчас генподрядчики должны регистрировать такие объекты в Инспекции труда. Если изменения вступят в силу, эта обязательство исчезнет.

Расходы на внедрение новой системы должны будут нести сами фирмы. По предварительной оценке, это обойдется им в среднем до 1000 евро в месяц.

Эксперт подчеркивает, что работа над системой еще не закончена. К разработке привлечены и представители строительного сектора. Он отметил, что если система приживется в строительстве, то ее можно будет внедрить и в других областях, например, в металлообрабатывающей промышленности.

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