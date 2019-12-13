Действительно ли налоговая и полиция будут следить за строителями? Разъясняет эксперт

Тамм еще раз отметил, что нововведение имеет не только экономические задачи. Помимо прочего, оно позволило бы более тщательно следить за исполнением требований по охране труда и безопасности и контролировать иностранную рабочую силу.
Предприятия и заказчики в свою очередь получили бы хороший обзор о происходящем на строительной площадке и уверенность, что в их цепочке подрядов трудятся только зарегистрированные работники.
Обязательство по электронной регистрации будет накладываться на объекты, на которых длительность работ превышает 30 рабочих дней и на которых трудятся одновременно как минимум 20 человек (либо предполагаемый объем работ превышает 500 человекодней). Сейчас генподрядчики должны регистрировать такие объекты в Инспекции труда. Если изменения вступят в силу, эта обязательство исчезнет.
Расходы на внедрение новой системы должны будут нести сами фирмы. По предварительной оценке, это обойдется им в среднем до 1000 евро в месяц.
Эксперт подчеркивает, что работа над системой еще не закончена. К разработке привлечены и представители строительного сектора. Он отметил, что если система приживется в строительстве, то ее можно будет внедрить и в других областях, например, в металлообрабатывающей промышленности.
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