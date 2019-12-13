Действительно ли налоговая и полиция будут следить за строителями? Разъясняет эксперт

”Мы ни в коем случае не ставим перед собой цели производить слежку или отслеживать передвижение строителей. Данные будут касаться только работы: где человек работал и как долго. К слову, сейчас мы и так располагаем этими данными (место работы и рабочая нагрузка) в отношении большинства работников. Однако профессия строителя предполагает постоянные перемещения, в связи с чем имеющиеся данные не совпадают с действительными”, — отметил Тамм.

Поправка к закону предполагает внедрение на крупных строительных объектах электронных устройств регистрации, которые будут фиксировать время пребывания на рабочей территории.

Тамм отметил, что в строительном секторе существует проблема зарплат в конвертах и как государство, так и сами предприятия заинтересованы в том, чтобы среда была более честной. Кроме того, изменение помогло бы защитить эстонский рынок труда, уменьшив количество нелегальной иностранной рабочей силы, и приносило бы ежегодно в казну дополнительно 5,7 млн евро в виде налогов.

По плану изменения должны вступить в силу в 2021 году.

Также, согласно изменениям, генеральные подрядчики будут обязаны предварительно занести в регистр всех своих субподрядчиков. Последние в свою очередь должны зарегистрировать всех своих подрядчиков и так далее. Также предприятие должно будет единоразово привязать своих работников к электронному ключу (например, карте с функцией дистанционного считывания).