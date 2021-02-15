Дефицит госбюджета оказался меньше ожидаемого
Дефицит государственного бюджета оказался в минувшем году меньшим, чем опасались аналитики. Спад в экономике был не очень большим и налогов удалось собрать больше, чем ожидалось, пишет rus.err.
Дефицит государственного бюджета оказался в минувшем году меньшим, чем опасались аналитики. Спад в экономике был не очень большим и налогов удалось собрать больше, чем ожидалось, пишет rus.err.
"В итоге дефицит госбюджета составил к концу прошлого года почти 1,5 млрд евро. Это больше чем когда ли бы прежде. Однако составляя дополнительный бюджет и делая прогнозы, мы ожидали худшего", — прокомментировала ситуацию завотделом Министерства финансов Кадри Клаос.
Действительно, раньше министерство финансов прогнозировало, что дефицит достигнет 6,6% ВВП, но теперь выяснилось, что этот показатель составляет 5,5%.
"Долги эстонского государства по сравнению со многими другими европейскими странами невелики. Так что нынешний дефицит прямой угрозы функционированию государства не представляет", — считает завотделом Банка Эстонии Расмус Каттай.
"Социального налога было заплачено больше, чем ожидалось. Приятным сюрпризом стали и поступления налога с оборота. Поскольку жители Эстонии мало ездили за границу, они больше денег потратили здесь. Хорошо повлияло на налоговые поступления и снижение акциза на дизельное топливо — машины эстонских транспортных фирм стали заправляться топливом по большей части в Эстонии, а не в соседних странах", — отметила Клаос.
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