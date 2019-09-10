Дефицит госбюджета на 2020 год составит 0,6 процента

По данным Министерства финансов, прогнозируемый в этом году экономический рост составит 3,3%. В следующем году ожидается рост в 2,2%. В следующем году структурный дефицит составит 0,6%.

Председатель финансовой комиссии Айвар Кокк отметил, что в следующем году вырастут как доходы с налогов, так и расходы на социальную сферу. Он также добавил, что обсуждения государственного бюджета на следующий год будут напряженными. Причиной этому — поиск возможностей для экономии средств.

”Согласно прогнозу на следующий год, экономический рост замедлится. Нас ждет умеренное повышение цен. Все это сказывается на планировании государственного бюджета”, — сказал Кокк. Он добавил, что бюджет стремятся привести к структурному балансу, но в сложившейся ситуации по прогнозам Министерства финансов в следующем году ожидается структурный дефицит в 0,6%. В 2021 году структурный дефицит бюджета составит 0,5%.

Председатель комиссии по экономике Свен Сестер отметил, что экономическая среда по-прежнему крепкая, поступления с налогов растут, а налоговая нагрузка понижается. ”Деньги с неба не падают. Они поступают из инвестиций и деятельности частных предприятий. Согласно экономическому прогнозу, показатели по инвестициям улучшаются. При составлении государственного бюджета нашей целью должно быть сохранение стабильной и предсказуемой налоговой среды. Следующие годы принесут стабильность в вопросах налогов”, — сказал Сестер.