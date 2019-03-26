По предварительным данным департамента, в 2018 году дефицит бюджета правительственного сектора составил 0,5%, а уровень государственного долга 8% от ВВП.

В конце прошлого года расходы консолидированного бюджета правительственного сектора превысили доходы по Маастрихтским критериям дефицита на 120,2 млн евро. Дефицит в конце прошлого года наблюдался лишь в подсекторе центрального правительства.

При этом консолидированный бюджет подсектора местных самоуправлений оказался в профиците на 43,7 млн евро, а бюджет подсектора фондов социального страхования — в профиците на 72,6 млн евро. К концу 2018 году дефицит доходов центрального правительства составил 236,5 млн евро.

Консолидированный долг правительственного сектора в конце года составлял чуть более 2 млрд евро, что примерно на 1% меньше по сравнению с 2017 годом.

Несмотря на увеличение долга центрального правительства, долг подсектора местных самоуправлений уменьшился. Консолидированный долг центрального правительства по состоянию на конец 2018 года составил 2,3 млрд евро, из которых 981 млн евро пришлось на обязательства в отношении других подсекторов.

Удельная доля внешнего долга в долговых обязательствах центрального правительства составила 54%. Связанные с долгосрочными кредитами обязательства за год увеличились на 2%. Объем долговых расписок уменьшился за год на 51% и составил 48,5 млн евро.