Дедолларизация в Евросоюзе? Интересы ЕС и РФ в валютной сфере совпали

В частности, в Брюсселе хотят узнать, в каких валютах компании проводят расчеты, с какими регионами торгуют в евро, какие преграды мешают евро играть большую роль, какие преимущества и проблемы компании ожидают от увеличения торговли в евро. Консультации хотят завершить до конца марта, а до лета планируют представить их результаты. Эксперт брюссельского экономического аналитического центра Bruegel Элина Рыбакова считает консультации правильным подходом, поскольку чиновники или экономисты не обязательно знают все детали рынка. Но она добавляет, что это пока только отправная точка.

Дедолларизация: интересы ЕС и РФ совпали?



Цель повысить роль евро провозгласил в сентябре 2018 года председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Немногим ранее о сходной цели — дедолларизации — начали говорить и российские власти. По словам Рыбаковой, заявления целого ряда их представителей, включая президента РФ Владимира Путина и премьера Дмитрия Медведева, свидетельствуют, что Москва "очень заинтересована перейти на евро". По ее словам, Россия уже ведет переговоры с другими странами, например Турцией, а с Китаем уже есть некоторые торговые сделки в юанях.

Следовательно, говорит Рыбакова, в отличие от многих других сфер, где интересы ЕС и России не совпадают, в увеличении роли евро заинтересованы обе стороны. "И Россия не будет ничего просить взамен за торговлю в евро, ведь это выгодно и ей, потому что позволяет диверсифицироваться, уменьшить использование доллара", — отмечает эксперт.

Рыбакова указывает на большие различия между рынками газа и нефти. Что касается "голубого топлива", то все, что фактически требуется, — это чтобы "Газпром" и покупатели российского газа в ЕС договорились перейти на расчеты в евро. Довольно просто это будет сделать в случае краткосрочных контрактов. Но при этом все равно останется вопрос страхования рисков, которое осуществляют преимущественно исходя из мировых цен на нефть, добавляет Рыбакова. "Но исходя из решимости руководства России изменить ситуацию, я думаю, "Газпром" удастся убедить", — отмечает она.

В ЕС хотели бы создать эталонную марку нефти



Если в долларах оплачивается около 70 процентов импорта газа в ЕС, то все контракты на нефть являются долларовыми. Потому Еврокомиссия советует котировочным агентствам посодействовать созданию эталонной марки нефти в евро. Двумя главными такими марками сейчас являются Brent и WTI. Для Европы основное значение имеет Brent, при этом торгуется эта марка нефти в американских долларах.

Рыбакова считает, что создание эталонной марки в евро было бы полезным, ведь это действительно отражало бы то, что Европа импортирует нефть, а также устранило бы необходимость страховать риски, связанные как с ценой нефти, так и со стоимостью доллара. Это было бы очень выгодно, к примеру, авиакомпаниям из ЕС, продающим билеты в евро, тогда как большая часть их расходов состоит из оплаты горючего, цена на которое зависит от сделок в долларах.

Создание эталонной марки нефти Рыбакова не считает невозможным, однако убедить участников рынка пойти на радикальные изменения будет непросто. "Есть еще возможность попробовать создать ее на бирже, мало торгующей нефтью, например, немецкой Deutsche Börse, но сделать это будет все сложнее", — добавляет она. В марте 2018-го Китай уже создал свою эталонную марку Shanghai crude, а Россия еще ранее запустила учебные торги фьючерсами сорта нефти Urals. Евросоюз, в отличие от Китая или же России, не сможет предписывать компаниям использовать эталонную марку в евро, он может лишь создавать для этого условия. Тем не менее перспективы марки в евро Рыбакова оценивает намного лучше, чем в юанях или рублях. "В ЕС и ликвидность рынков, и правовая система внушают намного больше доверия", — поясняет она.

Скромные валютные цели Еврокомиссии